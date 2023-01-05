Fas resmi ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Kraliyet Donanması'na bağlı sahil güvenlik birimlerinin Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sahil güvenlik birimlerinin 24 Aralık-4 Ocak tarihlerinde 270 düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan haberde, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında Afrikalıların yanı sıra Suriye ve Yemenlilerin de bulunduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu düzensiz göçmenlerin, sağlık muayenelerinin ardından gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

2 bin 836 göçmen açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütünün Ekim 2022'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fas makamlarından 23 Aralık 2022'de yapılan açıklamada, 2022 yılı boyunca yüzde 85'i yabancı uyruklu olmak üzere 32 binden fazla düzensiz göçmenin denize açılmasının önüne geçildiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.