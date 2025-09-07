Çok Bulutlu 24ºC Ankara
Dünya
AA 07.09.2025 16:24

Avustralya'da köpek balığı saldırısı nedeniyle iki plaj kapatıldı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

Avustralya'da köpek balığı saldırısı nedeniyle iki plaj kapatıldı
[Fotograf: Reuters]

ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

Avustralya
