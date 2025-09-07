Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2025 13:59

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 409 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 416'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 709'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 455'e, yaralıların sayısının 162 bin 776'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Son bir günde 5 kişi daha açlıktan öldü

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği belirtildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
AK Parti milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek
15:08
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı için tedbirler alındı
15:13
AK Parti'den Gazzeli çocuklar için 'Boş Sıralar' etkinliği
14:11
12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu
13:44
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun cevap anahtarı yayımlandı
13:41
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
FOTO FOKUS
Londra'da Filistin'e destek eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Londra'da Filistin'e destek eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ