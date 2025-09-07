Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.09.2025 07:16

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, silahlı bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, El Halil'in kuzeybatısında aracıyla seyahat eden yaşlı Sadi El-Kavasime ile eşi, 2 oğlu ve torununa saldırdı. Aile üyeleri ağır şekilde darbedilirken, kaçmayı başaran oğullardan biri vuruldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin koruması altında Ramallah'a bağlı El-Muğayr beldesi kırsalında bir genci de ağır şekilde yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi de Ramallah'ın doğusundaki Şarku't-Taybe bölgesinde yaşayan Nayif Kaabne'nin "Tepe Gençliği" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Konsey ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu Filistinliyi darp ederken kaydedilmiş görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı

Gazze'ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistin verilerine göre, bu süreçte en az 1018 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguluyor, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun baskınlarında 17 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:37
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
06:22
Ordu’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
05:26
20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
04:10
Katil İsrail ordusunun baskınlarında 17 Filistinli yaralandı
03:14
Microsoft, Kızıldeniz'deki kablo kesintilerinin Azure bulut platformunu etkilediğini açıkladı
01:54
Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü
Chicago'da Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı protesto
Chicago'da Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı protesto
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ