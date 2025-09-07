Açık 15.1ºC Ankara
AA 07.09.2025 04:00

Katil İsrail ordusunun baskınlarında 17 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde düzenlediği baskınlar sırasında, çoğu gazdan etkilenme sonucu olmak üzere 17 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail ordusunun baskınlarında 17 Filistinli yaralandı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Tubas kentinde düzenlediği baskında 17 Filistinlinin yaralandığı" belirtildi. Bunlardan 13'ünün gazdan boğulma, 3'ünün kovalamaca sırasında düşme ve birinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye sevk edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas kentine bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini, belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

Tanıklara göre ordu, baskınlarda gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 18 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguluyor, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
