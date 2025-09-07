Çok Bulutlu 24ºC Ankara
AA 07.09.2025 15:49

Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

Melbourne'de Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılmasını istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 700'üncü gününe girdiğini dile getiren konuşmacılar, yüzde 90'ı yıkılan Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 64 bininin üzerinde Filistinlinin katledildiğini belirtti.

Göstericiler, yürüyüş sırasında "İsrail terörist devlettir", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "Yahudiler soykırıma karşı, Filistinlilerle dayanışma içinde" ve "İsrail'e hemen yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Avustralya'nın İsrail'e yaptırım uygulamasını istiyor

Gösteriye katılan Janine Short, yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Avustralya'nın Filistin'deki insanlık suçlarına karşı sessiz kalmasını ve İsrail'e yaptırım uygulamayarak bu suça ortak olmasını protesto etmek için toplandık." dedi.

Short, "Avustralya hükümetinden, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesini ve İsrail'e yaptırım uygulamasını, ticareti kesmesini, silah ve askeri malzeme yardımını hemen durdurmasını istiyoruz. Hükümetimizin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Her hafta düzenli protesto

Melbourne'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana her pazar kent merkezinde benzer protestolar düzenleniyor.

Hafta içinde ise İsrail yanlısı milletvekillerinin ofisleri, İsrail'e askeri malzeme tedarik eden firmalar ve limanlarda sevkiyatların yapıldığı noktalarda gösteriler yapılıyor.

Göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ederken, Avustralya hükümetine de bu konuda inisiyatif alma çağrısında bulunuyor.

Avustralya Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
