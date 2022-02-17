Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:27Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Avustralya'da "köpek balığı" alarmı: 13 plaj kapatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana gerçekleşen ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plaj kapatıldı.
Avustralya'da dün öğleden sonra bir yüzücü, köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Polis, ölen yüzücünün ceset kalıntılarını ararken hakkında uyarı yayımladığı belirli plajları kapattı.
Bölgedekilerden, Bronte, Tamarama, Bondi, Coogee, Clovelly, South Maroubra, Little Bay, Malabar/Long Bay, La Perouse, Wanda, Elouera, kuzey Cronulla ve Cronulla plajlarında yüzmemeleri istendi.
Ambulans yetkilisi Lucky Phrachnanh, köpek balığı saldırısına uğrayan yüzücü için, "Saldırı sonucu feci şekilde yaralanmıştı. Olay yerine vardıklarında sağlık personelinin yapabileceği bir şey kalmamıştı." diye konuştu.
Söz konusu olay, 1963'ten bu yana Sydney sularındaki ilk ölümcül köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Avustralya
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