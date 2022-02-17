Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çete çatışması: 8 ev ateşe verildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın güneyinde rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 8 ev ateşe verildi, 3 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Oxchuc kentinde, silahlı gruplar arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktı.
Görgü tanıklarına göre uzun süren çatışmaların ardından 8 ev ateşe verilirken, 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgede kontrolü sağladı.
Etiketler: Meksika
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