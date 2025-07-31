Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2025 20:14

Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

Avustralya'da yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığındaki "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

ABC News'un haberinde, yeni bir değnek çekirgesi türü keşfine yer verildi.

Buna göre, Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Söz konusu türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.

Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Türün en önemli özelliği ağırlığı

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini kaydetti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini vurguladı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in yardım geçişi için "güvenli" olarak gösterdiği yollar tehlikeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:29
'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılar
20:14
BM: İsrail'in yardım geçişi için "güvenli" olarak gösterdiği yollar tehlikeli
20:12
Güney Kore, vatandaşlarına Kuzey Korelilerle kısıtlamalar olmadan görüşme izni vermeye başladı
19:33
OGM: Yanmaya dayanıklı elbiseler her yıl personele fazlasıyla dağıtılıyor
19:22
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 54,3 milyar lira oldu
19:21
Türkiye, Suriye'de öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verecek
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ