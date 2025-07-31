Açık 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2025 17:39

ABD'de 2017'de görülen şimşek dünya rekoru kırdı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı.

ABD'de 2017'de görülen şimşek dünya rekoru kırdı
[Arşiv]

WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.

Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.

Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
ABD Dünya Meteoroloji Örgütü
Sıradaki Haber
Portekiz eylülde Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli masum yavrulara yardım eli uzatmak derdindeyiz
18:37
Dışişleri Bakanlığı'nda üçlü görüşme
18:04
Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi
18:02
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
17:58
KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ