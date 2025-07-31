Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani felaketi protesto etmek için İsrail büyükelçisini çağırdı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın tarihte atanan İsrail’in yeni Lyübliyana Büyükelçisi Ruth Cohen Dar'ı Bakanlığa çağırdığını duyurdu.
Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Slovenya’ya akredite büyükelçisini Gazze’ye acil insani yardıma erişimin kısıtlanmasından kaynaklanan dayanılmaz insani felaketi protesto etmek üzere diplomatik girişimde bulunarak Bakanlığa çağırdı. Slovenya, İsrail'e sivilleri öldürmeye ve aç bırakılmalarına derhal son vermesi çağrısında bulunuyor."