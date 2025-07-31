Portekiz eylülde Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor

Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki uluslararası adımlara bir yenisi daha eklendi. Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendirdiği belirtildi.

Bu kararın, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir sürecin parçası olduğu vurgulandı.

Fransa, İngiltere ve Kanada da açıklamıştı

Filistin'i tanıma konusundaki diplomatik hareketlilik son dönemde hız kazanmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve bu kararın Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de İsrail hükümetinin Gazze'deki "korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması halinde" Eylül ayındaki BM Genel Kurulu öncesinde Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malta Başbakanı Robert Abela da benzer şekilde, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını belirtmişlerdi.