Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 31.07.2025 17:16

Portekiz eylülde Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor

Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Eylül ayında Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendirdiği belirtildi.

Portekiz eylülde Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor

Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki uluslararası adımlara bir yenisi daha eklendi. Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendirdiği belirtildi.

Bu kararın, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir sürecin parçası olduğu vurgulandı.

Fransa, İngiltere ve Kanada da açıklamıştı

Filistin'i tanıma konusundaki diplomatik hareketlilik son dönemde hız kazanmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve bu kararın Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de İsrail hükümetinin Gazze'deki "korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması halinde" Eylül ayındaki BM Genel Kurulu öncesinde Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malta Başbakanı Robert Abela da benzer şekilde, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını belirtmişlerdi.

ETİKETLER
Portekiz İsrail Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani felaketi protesto etmek için İsrail büyükelçisini çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli masum yavrulara yardım eli uzatmak derdindeyiz
18:37
Dışişleri Bakanlığı'nda üçlü görüşme
18:04
Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi
18:02
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
17:58
KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ