Avustralya: Yabancı uyruklu kişiler orduya katılabilecek

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Avustralya Silahlı Kuvvetlerindeki 4 bin 400 kişilik açığın kapatılması için adım atıldığını belirtti.

Ülkenin dünyayla ticaret yapması nedeniyle "yabancı orduların baskısına açık" olduğunu ifade eden Marles, yabancı uyruklu kişilerin de orduya katılmasına izin verileceğini açıkladı.

Tam zamanlı personel sayısının 63 bin 600'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Marles, hükümetin bu sayıyı 2040'a kadar 80 bine yükseltmeyi planladığını duyurdu.

Marles, orduya alımın "Beş Göz (Five Eyes)" olarak bilinen ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu istihbarat ittifakı ve Avustralya'da oturma izni olan kişilerle sınırlandırıldığını kaydetti.

Avustralya'da ikamet eden Yeni Zelandalılar, temmuzdan; ABD, İngiltere ve Kanadalılar da Ocak 2025'ten itibaren orduya katılabilecek.