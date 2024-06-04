Parçalı Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2024 13:09

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu'nun davet edildiği Kongre oturumuna katılmayacağım

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılması planlanan Kongre ortak oturumunda bulunmayacağını yineledi.

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu'nun davet edildiği Kongre oturumuna katılmayacağım

Sanders, Senatoda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun katılması beklenen oturumda bulunmayacağını tekrarlayarak, İsrail Başbakanı'nın Kongre'ye davet edilmesini eleştirdi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un Kongre'ye hitap etmesi için çağırdığı Netenyahu'nun politikaları" nedeniyle Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösteren Sanders, "Hayır Sayın Başkan, o konuşmaya katılmayacağım" diye konuştu.

Sanders, Johnson'a çağrıda bulunarak, "Milyarder arkadaşlarınla bağış toplama yemeklerine katıldığınızda, güzel bifteklerinizi, ıstakozlarınızı ve diğer harika yemekleri yediğinizde lütfen Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını hatırla" dedi.

"İnsani yardımı engellemek savaş suçudur"

Netenyahu hükümetinin insani yardımın geçişini engellediğini kaydeden Sanders, "İnsani yardımı engellemek, kıtlık koşullarını oluşturmak ve aç bırakmayı savaş eylemi olarak kullanmak yalnızca aşırı bir zalimlik eylemi değil, aynı zamanda ABD ve uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ocağın ortalarından itibaren Gazze'de en az 30 çocuğun açlıktan öldüğünü ve 5 yaşından küçük 93 binden fazla çocuğun da yetersiz beslenme taramasından geçirildiğini kaydeden Sanders, "Ancak daha da önemlisi, bu sadece bildiklerimiz. Gerçek muhtemelen çok daha kötüdür" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, bu gelişme üzerine, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgularken onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtmişti.

ETİKETLER
ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesinin çalışanları İsrail'le ilişkilerin kesilmesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
YÖK Başkanı Özvar: YKS'yi hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin
13:49
Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimleri azaltmayı öngören Koreler Arası Anlaşma'yı askıya aldı
13:49
Bakan Bolat: Yalnız güvenli ürünlerin ülkemize girmesini sağlıyoruz
13:46
Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
13:46
TMO'dan fındık satışında kredi kartıyla alım imkanı
13:43
TCMB Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
İleri teknolojiye sahip yangın yönetim uçağı "Otağ"
İleri teknolojiye sahip yangın yönetim uçağı "Otağ"
FOTO FOKUS
Yeşil sinekler 'hortum' oluşturdu
Yeşil sinekler 'hortum' oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ