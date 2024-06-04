Fransız aşırı sağı, AP seçimlerinde galip gelmesi halinde erken seçim isteyecek

Aşırı sağcı Ulusal Birlik hareketinin lideri Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birliği'nin (RN) Başkanı Jordan Bardella, Ouest-France gazetesine verdiği röportajda, bu hafta sonu yapılacak AP seçimlerinin "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'a evet ya da hayır referandumu" niteliğinde olmasını istediğini belirtti.

"AB kuralları nedeniyle yüksek olan elektrik faturalarını düşüreceğiz"

Partisinin seçim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bardella, elektrik fiyatlarını düşürmek için Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki tarife uygulamalarından ayrılmak istediklerini kaydetti.

Bardella, elektrik fiyatlarının belirlenmesine ilişkin kuralların Brüksel tarafından belirlendiğini ve bu kuralların "Fransızların elektrik faturalarına yansıyan fiyatları Alman karbon ve doğal gazına bağladığına" işaret etti.

Nükleer enerji ulusal stratejik öncülüğümüz olmalı

Macron'un nükleer enerji politikalarında çevrecilerin etkisi altında kaldığını değerlendiren Bardella, bu nedenle "ciddi zaman kaybı" yaşandığını söyledi.

"Yeniden sanayileşmek ve Fransızlara yeniden alım gücü sağlamak için" nükleer enerjinin "ulusal stratejik bir öncelik" haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Bardella, ayrıca nükleer enerjiye yapılan yatırımın artmasının elektrik faturalarını yüzde 30 oranında azaltacağını belirtti.

Fransızlar alım gücünün düşüklüğünden, göçmenlerden ve Macron'dan şikayetçi

Bardella, seçim kampanyası yürütürken dinledikleri Fransızların başlıca rahatsız oldukları hususların artan enflasyon karşısında alım güçlerinin düşmesi, "kimlik ve güvenliği istikrarsızlaştıran" göçmen politikaları ve Macron'un yönetim metotları olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle Bardella, AP seçimlerinin "Macron'a evet mi hayır mı" niteliğinde bir referandum olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerden galip gelirsek Ulusal Meclisin feshini isteyeceğiz

Daha önce 2014 ve 2019 yıllarında yapılan AP seçimlerinde Fransa'nın birinci partisi olan aşırı sağcı RN'nin Başkanı Bardella, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerde de galip gelmeleri halinde Fransız Ulusal Meclisinin feshedilmesini isteyeceklerini kaydetti.

Daha önceki seçimleri önde kapatmalarına rağmen böyle bir girişimde bulunmadıkları halde bu seçimlerde fesih yolunu tercih etmelerine ilişkin soru üzerine Bardella, bugünkü durumun çok farklı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bardella, AP seçimlerinin 2027'deki cumhurbaşkanlığı oylaması öncesi tek seçim olduğunu ve dolayısıyla "Macron'a yaptırım uygulamak için tek fırsatın" bu seçimler olduğu yorumunda bulundu.

2022'deki seçimlerde Ulusal Mecliste Macron ittifakına çoğunluğu kaybettirdiklerini hatırlatan Bardella, Fransızları AP seçimlerinde de "aynısını yapmaya" çağırdı.

Seçim anketlerine göre aşırı sağcılar önde

27 AB ülkesinden 720 AP üyesinin seçilmesi için 6-9 Haziran'da yapılacak seçimlerde, 400 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Marine Le Pen'in partisi RN'nin AP seçimlerinde Fransa'da birinci parti olacağı tahmin ediliyor.

Odoxa anket şirketinin Fransa Senatosunun yayın kanalı Public Senat için yaptığı 19 Aralık 2023 tarihli anket, RN'nin rekor düzeyde oy artışı sağlayarak Avrupa seçimlerinde yüzde 31 ile ilk sırayı alacağını öngörüyor.

Bu durumda AP'de Fransa için ayrılan 81 sandalyenin 29'unu alabileceği tahmin edilen RN, 2014'teki AP seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 25'ini, 2019'daki seçimlerde ise yaklaşık yüzde 23'ünü almıştı.