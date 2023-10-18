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Dünya
AA 18.10.2023 10:22

Avustralya Başbakanı Albanese, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Avustralya Başbakanı Albanese, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı
[Fotograf: AP]

Albanese, X sosyal medya hesabından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin "son derece üzücü" olduğunu belirten Albanese, "Hastaneler de dahil olmak üzere altyapıya yönelik yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Albanese, düşüncelerinin hayatını kaybedenler, yaralananlar ve onların sevdikleriyle birlikte olduğunu kaydederek, "İster İsrailli olsun ister Filistinli, her masum insanın hayatı önemli." vurgusu yaptı.

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