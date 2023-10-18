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Dünya
AA 18.10.2023 10:13

Pakistan Başbakanı Kakar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

Pakistan’da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Başbakanı Kakar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

Başbakan Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyacı olanlara sığınak görevi gören el-Ehli Baptist Hastanesini hedef almanın insanlık dışı bir eylem olduğunu belirterek İsrail'in saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.

Saldırıyı en güçlü şekilde kınayan Kakar, bunun insan hakları ve insani hukukun büyük bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in savaş suçları sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Kakar, ayrım gözetmeden hedef almanın sona ermesini istediklerini belirtti.

Bu şiddeti durdurması ve sorumluların hesap vermesini sağlaması için uluslararası toplumu hızlı şekilde harekete geçmeye çağıran Başbakan Kakar, İsrail'in işgaline arka çıkanların, bu ülkenin Gazze halkına karşı yürüttüğü terör kampanyasında İsrailli yetkililere cezasızlık sağlayan politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

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