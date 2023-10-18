Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 10:20

Taliban yönetiminden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, İsrail'in, Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi.

Taliban yönetiminden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini kaydeden Mücahid, İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalan veya destek verenlerin insanlığa karşı işlenen zulmün suç ortağı olduğunu belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Taliban Afganistan
Sıradaki Haber
Pakistan Başbakanı Kakar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Sinop'ta 4 metrelik dalgalar oluştu
11:33
Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak
11:31
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti
11:29
MEB, Türkçe'de sınıf geçme notunun neden 70'e çıkarıldığını açıkladı
11:19
AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
11:16
Beyaz Saray: Biden, Tel Aviv ziyaretinde İsrail'e zor sorular soracak
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
FOTO FOKUS
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ