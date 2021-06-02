ABD ile Danimarka hattındaki casusluk skandalı iddialarına Rusya’dan ilk yorum geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Washington-Kopenhag ikilisinin Avrupalı liderleri dinleme konusunda iş birliği yaptığı iddialarını değerlendirdi. Zaharova, bunun, buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu öne sürdü.

Rus sözcü, konuya dair şu ifadeleri kullandı:



"Aslında NATO üyesi ülkeler için, NATO Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği yetkililerinin hakkında konuşmamaya çaba sarf ettikleri durumun, çok daha korkunç olduğunu düşünüyorum. Gerçeğin, şu anda basına yansıyan kısmından çok daha korkunç olduğunu sanıyorum."

Danimarka basını ifşa etmişti

Avrupa’yı saran dinleme skandalına ilişkin iddiaları Danimarka basını ifşa etmişti.

İddialara göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA ile Danimarka Gizli Servisi istihbarat toplamak için gizli iş birliği yaptı.

Bu çerçevede 2012-2014 yılları arasında Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç'ten üst düzey isimler hakkında istihbarat toplandı.

Veriler, Mayıs 2015'te rapor haline getirildi.

"Dunhammer Operasyonu" adı verilen gizli çalışma, Amerikan istihbaratı ile paylaşıldı.