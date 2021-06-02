Yüzyıllar öncesine ışık tutan belge, Türkiye'de ilk kez TRT ekranlarından duyuruldu.

Haberin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) harekete geçti.

Türkistan'daki Hazret Sultan Tarih ve Kültürü Koruma Müzesi’ne teslim edilen belge için TİKA, müze ile iş birliği mutabakatı imzaladı.

TİKA'nın öncülüğünde restore edilecek soyağacı belgesi, Türkçe'ye çevrildikten sonra kitap olarak yayımlanacak.

"Ciddi bir çalışma olacak"

TİKA Kazakistan Koordinatörü İsmail Gürlek, çalışma için şu ifadeleri kullandı:

“13'üncü yüzyıla ışık tutan 3,5 metre uzunluğundaki o tarihi, Yusuf Ata yani Hoca Ahmet Yesevi’nin yeğeni hem de öğrencisi olan Yusuf Ata’nın soyağacını niteleyen, bilgi veren bu değerli günümüze hem restorasyon şekliyle hem kitaplaştırılması, hem de elektronik formatta ortamlara aktarılması ve kitap halinde de değerli Türk halkına sunulması konusunda TİKA Başkanlığımızın ciddi bir çalışması olacak.”

Kazakistan'da Yesevi mirasının araştırılması için "Yesevi Yolu” adlı bir proje başlatılmıştı.

Proje ile Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan coğrafyasında ait yeni belgelere ulaşılması hedefleniyor.