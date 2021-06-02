Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' desteği
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Desteği
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