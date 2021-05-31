Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılmasında tüm ülkelerle iş birliği içinde olduklarını söyledi. Yapılan işbirlikleri kapsamında bu yıl ülkeye getirilecek eserlerin olacağını ifade etti.

Son olarak kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan 1700 yıllık "Kybele Heykeli" Türkiye'ye getirildi.

Bakanlık eserlerin ülkeye getirilmesi yönünde gerek hukuki gerekse müzakereler yoluyla çalışma sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

"2002'den bu yana 4 bin 200'den fazla eser getirildi"

Alpaslan, yurt dışında meşru olmayan yollarla götürülmüş çok sayıda eserin bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerin tekrar Türkiye'ye kazandırılması yönünde 2000'li yıllardan itibaren etkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Alpaslan, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının değil, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve adliye boyutunda da titiz çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'den götürülen küçük bir eserin dahi iadesi konusunda tüm birimlerin hassas ve özverili çalıştığına dikkati çeken Alpaslan, "2002'den günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eser Türkiye'ye getirilmiş durumda. Bir o kadar dosyada da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki Türkiye'ye ait eserlerin iadesi konusunda çok önemli bir anlaşma imzaladık" dedi.

Nerede Türkiye'ye ait eser varsa konunun takipçisi olduklarına değinen Alpaslan, bu eserlerin hem hukuki hem de müzakere yoluyla alınması için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Eser, çıktığı topraklarda sergilenmeli"

Alpaslan, çalışmaların neticesinde peyderpey eserlerin ülkeye getirildiğini söyledi.

Sadece Türkiye'ye ait eserlerin yurt dışından getirilmesini değil, Türkiye'deki başka toprakların eserlerinin de ait olduğu yere gönderilmesi yönünde de çalışma yürüttüklerini anlattı.

"Suriye'de, Arap Baharı ile Orta Doğu'da başlayan karışıklıkla kaçırılan ve ülkemizde bulunan eserleri de yerlerine iade ediyoruz. İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı. Anlayışımız bu. Bu çerçevede gerek Orta Doğu'dan kaçırılmış eserlerin yerine iadesi ve bunun çok çok ötesinde binlerce eserin ülkemize kazandırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte."

[Fotoğraf: AA Arşiv]

“Bir müjdemiz olacak”

Türkiye'nin yitirilmiş, yurt dışına götürülmüş çok önemli değerlerin ülkeye kazandırılmaya devam edileceğini vurgulayan Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle iş birliği içindeyiz" dedi.