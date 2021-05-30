Her hafta ünlü isimleri ağırladı.

Vapurda keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbete çay ve simit eşlik etti. Ara ara da koltuktaki diğer yolcular...

"Benim için bir hayaldi"

Vapurda Çay Simit Sohbet programının sunucusu Ömer Öztürk şunları söyledi:

"Benim için bir hayaldi. 10 yıl oldu TRT ekranında, vapurda ünlü isimlerle yolcuları buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Binlerce çay içtik, simit yedik, çok martıyla çok arkadaşlık ettik bu yollarda. O yüzden izleyicilerimize teşekkür ediyorum, pazar sabahlarının klasiği olmak bunu yaşamak hem TRT ailesi hem benim için mutluluk verici bir şey."

Programa katılıp vefat edenler de unutulmadı

10 yılı geride bırakan program, 400'üncü bölümünü Antalya’nın Alanya ilçesinde tamamladı.

Konuk ise türkülerin sevilen ismi Sümer Ezgü oldu. Öztürk, program ekibi ve konuğu pasta kesti.

Bölümün sonunda programa katılıp vefat eden isimler de anıldı.

Program her pazar TRT Haber'de

Vapurda Çay Simit Sohbet programı her pazar 11.15'te TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor.