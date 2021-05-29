TRT 1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı merakla beklenen sezon finali çekimlerini tamamladı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Gönül Dağı'nın Eskişehir'deki setini ziyaret etti.

Tüm dizilerin setini tek tek ziyaret ettiklerini söyleyen Eren, "TRT olarak gerçekten bu sezonu prime time'da dizi olarak en çok izlenen televizyon kanalı olarak kapattık. İzleyicilerimizden büyük bir beğeni alıyoruz. Tabii kamu yayıncısı olarak bu beğeniyi almak, izlenmenin ötesinde bizler için daha kıymetli" dedi.

İlk sezondaki büyük başarısından dolayı dizi ekibini tebrik eden Eren, yeni sezon için de 'başarılar' diledi.

"Gönül Dağı, bu sezon TRT'nin cumartesi günleri tüm izleyiciler tarafından en çok sevilen ve aynı zamanda da en çok beğenilen dizisiydi. TRT olarak gerçekten çok gurur duyduğumuz bir işti. Ben bu vesileyle hem TRT 1 kanalındaki yönetici arkadaşlarıma hem de Gönül Dağı dizisinin yapımcısına, senaristlerine ve oyuncularına bu sezon için teşekkür ediyorum."

#GönülDağı dizimiz bugün sezon finali yapıyor. Bu güzel hikâyede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.



Sezon finali öncesi oyuncularımızla ve set ekibimizle bir araya geldik. Bozkırda bir Anadolu masalını anlatmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı’nda da bir sürprizimiz olacak. pic.twitter.com/PN9aWKgaQY — ibrahim eren (@ibrahimeren) May 29, 2021

"Bu sezon içinde ben de olduğum için mutlu oldum"

Dizi oyuncuları da TRT'de geçirdikleri başarılı sezondan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Oyuncu Berk Atan, duygularını şöyle anlattı:

"TRT komple çok başarılı bir sezon geçirdi ve bu başarılı sezon içinde de zaten olmak oyuncu olarak ve bu mesleği yapan biri olarak bizi de ayrıyeten mutlu etti. Ben şahsen kendi adıma da teşekkür ediyorum TRT ailesine. Bu sezon içinde ben de olduğum için mutlu oldum."

Gönül Dağı, merakla beklenen finaliyle sezona veda edecek.