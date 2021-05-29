Bir şehrin fethi bir çağı kapadı, yeni bir çağı başlattı. Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbul'u fethetmesi ile dünya tarihi de değişmiş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Gençlik Ecdadının İzinde: İstanbul'un Fethi Kutlamaları" programı düzenledi. İstiklal marşı ve Kur'an tilaveti ile başlayan program, bir çok sanatçının katılımı ile gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

“Gençler, bu aziz medeniyeti güçlü şekilde yarınlara taşıyacak”

İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Fetih Konseri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aldıkları emaneti daha da yukarı taşıyacaklarına inandığını söyledi.

"Bugün burada heyecanla, coşkuyla bir araya gelen gençlerimiz, bu kutsal emaneti, biliyoruz ve inanıyoruz ki yarınlara çok daha yükseklere taşıyacaklar. Sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu gençlerimiz, bu aziz medeniyeti en güçlü şekilde yarınlara taşıyacaklar. Adaletin, merhametin sembolü olan ecdadımızdan aldığımız bu emaneti gençlerimiz, tüm emperyalist güçlere, sömürü odaklarına meydan okuyarak yine adaletle, merhametle ve asaletle taşıyacak. Biz buna inanıyoruz."

[Fotoğraf. AA]

Türkiye’nin her ilini temsilen 250 genç konseri izledi

Konserde sahne alan sanatçılar, iz bırakan fetih ezgilerini seslendirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen konseri 81 ili temsilen 250 genç izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konser sonunda sahneye çıkarak mehter marşına eşlik etti.

"Fetih Konseri" TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlandı.