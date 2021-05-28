Edirne, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, yetiştiği ve 2 kez tahta çıktığı şehir...

Eşsiz öngörüsü ve bilge kişiliğiyle çağ açıp çağ kapatan Padişah'ın, şehzadeliği sırasında Saatli Medrese'de eğitim aldığı biliniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Saatli Medrese müze oldu

Edirne'de babası Sultan 2'nci Murad döneminde yaptırılan medrese, restore edilerek ayağa kaldırıldı. Ardından yapının, Fatih'in adını taşıyan müzeye dönüştürülmesi için harekete geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Fatih Sultan Mehmet'e millet olarak vefamızın yansıması olarak Türkiye'de ilk defa olmak üzere onun adına müzeyi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Detaylı bir hazırlık süreci yürütüldü

Müzenin hazırlık çalışmalarını 40 kişilik kurul yürüttü.

Fatih Sultan Mehmet Müzesi için detaylı bir hazırlık süreci gerçekleştirildi. Müze için bir araştırma konferansı verildi. Bilim adamları, edebiyatçılar, tarihçiler, mimarlar ve mühendislerden oluşan gruplar bir araya getirildi. Akademik çalışmaların ardından sergi alanları bir yılda tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Hayatından kesitlere yer verildi

Müzede, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler yer alıyor.

Liderliği, tarih ve farklı dillere duyduğu merak ile şair kişiliği vurgulanıyor. Mekanda, dönemi anlatan resimlerin yanı sıra balmumu heykeller de kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]