Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi açıldı
Adı, doğduğu şehirdeki müzede de yaşatılacak. Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in öğrenim gördüğü Saatli Medrese, müze olarak düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Müzesi, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde ziyarete açıldı.
Edirne, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, yetiştiği ve 2 kez tahta çıktığı şehir...
Eşsiz öngörüsü ve bilge kişiliğiyle çağ açıp çağ kapatan Padişah'ın, şehzadeliği sırasında Saatli Medrese'de eğitim aldığı biliniyor.
Saatli Medrese müze oldu
Edirne'de babası Sultan 2'nci Murad döneminde yaptırılan medrese, restore edilerek ayağa kaldırıldı. Ardından yapının, Fatih'in adını taşıyan müzeye dönüştürülmesi için harekete geçildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Fatih Sultan Mehmet'e millet olarak vefamızın yansıması olarak Türkiye'de ilk defa olmak üzere onun adına müzeyi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Detaylı bir hazırlık süreci yürütüldü
Müzenin hazırlık çalışmalarını 40 kişilik kurul yürüttü.
Fatih Sultan Mehmet Müzesi için detaylı bir hazırlık süreci gerçekleştirildi. Müze için bir araştırma konferansı verildi. Bilim adamları, edebiyatçılar, tarihçiler, mimarlar ve mühendislerden oluşan gruplar bir araya getirildi. Akademik çalışmaların ardından sergi alanları bir yılda tamamlandı.
Hayatından kesitlere yer verildi
Müzede, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler yer alıyor.
Liderliği, tarih ve farklı dillere duyduğu merak ile şair kişiliği vurgulanıyor. Mekanda, dönemi anlatan resimlerin yanı sıra balmumu heykeller de kullanıldı.
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