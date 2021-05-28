Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 634. gününde sürüyor.

Van'dan gelen anne Pınar Biçer, 6 yıl önce 18 yaşındayken Adana'dan kandırılarak dağa kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetinde yer aldığını söylüyor.

Evladının HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini kaydeden Biçer, evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

"Bütün anneler buradayız. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP kaçırdı evlatlarımızı. Kızımın günahı neydi? Bu kızların günahı neydi? Kızlar kaçırılır mı? Allah kabul etmesin. Bu çadırdan ayrılmayacağım" diyen Biçer, terör örgütünün elindeki kızına da güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

[ Fotoğraf: AA]

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eyleminde yer alan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istiyor.

"20 yıl da geçse bu eylemden vazgeçmeyeceğiz"

Eşiyle dönüşümlü evlat nöbeti tuttuklarını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun ölüm haberini verdiler 2 yıl önce. Bizi yıldırmaya çalıştılar. Bizi devlete karşı küstürmeye kalktılar. Devletimizin yanındayız. Evladım inşallah yaşıyordur. 20 yıl da geçse bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. HDP'nin binasının önünden gitmeyeceğiz. Her geçen gün aileler olarak çoğalıyoruz."