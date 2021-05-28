Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valilik uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle uyardı. Vatandaşların oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları istendi.
Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı:
"Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği
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