Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı:

"Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."