Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasına İstanbul'un fetih yıl dönümünü kutlayarak başlayan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır"

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle halkımızın yararlanabileceği seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açacağız. Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir.

Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi’nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer almaktadır."

"İlk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet radyo yayını yapılacak"

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına anten, birleştirici, verici cihaz, elektrik, jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım, 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.

Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir."

"Tüm hizmetler tek kulede toplandı"

Çamlıca Tepesi ve İstanbul'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten sökülerek, tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi. Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık. 7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.

Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından tamamlanan çalışmaları inceledi.