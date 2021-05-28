Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Trakya (Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi) ile Balıkesir çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.