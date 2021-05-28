Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evin tavanı çöktü, anne ile 6 çocuğu ölümden döndü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir faciayı annenin dikkati önledi. Sabah namazına kalkan Gülsüm Öner'in çığlığı ile uyanan çocuklar, tavanı çöken müstakil evden son anda kurtulmayı başardı.
Antalya Kepez'de yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazını kılmak için uyandı.
O sırada 6 çocuğunun yattığı odadan sesler geldiğini duydu. Sesle birlikte tavandan parçaların düştüğünü gören Öner, hemen çocuklarını uyandırarak salona geçirdi. Bu sırada odanın tavanı tümüyle aşağı indi.
[Fotoğraf: AA]
Annenin dikkati faciayı önledi
6 çocuk, çöken tavanın altında kalmaktan onun sayesinde kurtuldu. Çocuklarını kurtaran anne Gülsüm Öner de hafif yaralandı.
Anneye ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Çocukların sağlık durumu ise iyi.
[Fotoğraf: AA]
Çöken tavan nedeniyle evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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