Antalya Kepez'de yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazını kılmak için uyandı.

O sırada 6 çocuğunun yattığı odadan sesler geldiğini duydu. Sesle birlikte tavandan parçaların düştüğünü gören Öner, hemen çocuklarını uyandırarak salona geçirdi. Bu sırada odanın tavanı tümüyle aşağı indi.

[Fotoğraf: AA]

Annenin dikkati faciayı önledi

6 çocuk, çöken tavanın altında kalmaktan onun sayesinde kurtuldu. Çocuklarını kurtaran anne Gülsüm Öner de hafif yaralandı.

Anneye ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Çocukların sağlık durumu ise iyi.

[Fotoğraf: AA]

Çöken tavan nedeniyle evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.