ABD'deki San Francisco Asya Sanat Müzesi'nde sergilenen çalıntı tarihi eserler Tayland'a geri götürülüyor.

Vietnam Savaşı sırasında çalınarak ABD'ye götürülen tarihi eserler yıllar sonra Tayland'a iade ediliyor.

Başkent Bangkok'da özel bir törenle karşılanacak antik eserler Tayland Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.

Eserlerde Kamboçya medeniyetinden izler var



Yaklaşık bin yaşındaki kiriş taşıyıcıların bir Hindu tapınağına ait olduğu biliniyor.



Kum taşından yapılmış eserlerin üzerinde M.S. 1432'ye kadar hüküm süren Kamboçya medeniyetine ait süslemeler bulunuyor.