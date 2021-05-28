Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vietnam Savaşı'nda ABD'ye götürülen eserler iade edilecek
ABD savaş sırasında Tayland'dan çalınan tarihi eserleri iade ediyor. Bir tapınağa ait olan kiriş taşıyıcıların en az bin yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tarihi eserler başkent Bangkok'taki Tayland Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.
ABD'deki San Francisco Asya Sanat Müzesi'nde sergilenen çalıntı tarihi eserler Tayland'a geri götürülüyor.
Vietnam Savaşı sırasında çalınarak ABD'ye götürülen tarihi eserler yıllar sonra Tayland'a iade ediliyor.
Başkent Bangkok'da özel bir törenle karşılanacak antik eserler Tayland Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.
Eserlerde Kamboçya medeniyetinden izler var
Yaklaşık bin yaşındaki kiriş taşıyıcıların bir Hindu tapınağına ait olduğu biliniyor.
Kum taşından yapılmış eserlerin üzerinde M.S. 1432'ye kadar hüküm süren Kamboçya medeniyetine ait süslemeler bulunuyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın 3 yıl süren soruşturması sonucu eserlerin iadesine karar verilmişti.
Etiketler: Tarihi Eser ABD Müze
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