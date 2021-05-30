Yarım asırdır kazı çalışmaları devam ediyor. Ulaşılan eserler her defasında yeni bir bilgiye götürüyor. En son bulunan agora kapısı da tarihi kentin metropolis olduğuna işaret ediyor.

İkinci Efes olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nde eksik parçalar yavaş yavaş tamamlanıyor.

Kentin başkent olduğu düşünülüyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın da ev sahibi olarak biliniyor.

Dünyanın ilk borsasının da yer aldığı Aizanoi'deki son buluntular kentin başkent olabileceğini gösteriyor.

Agora kapısının ve zemininin keşfi, metropolis olmak için tüm yapıların bir arada bulunduğunun işareti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, keşifle ilgili şöyle konuştu:

"Aizanoi, Antik Roma'da bir metropolis olarak kendini ifade etmiş bir şehir. Bu büyük bir değer. Ayrıca bugünkü çalışmaları arttırdığımız zaman şu anda jeoradar sonuçlarında toprak altında bulunan alanlarda yüzde 80'inde ciddi şehir kalıntılarına rastladık."

Eksik parçalar aranmaya devam ediyor

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılan kazılar, tüm eksik parçalar tamamlanana kadar devam edecek.

Sürecin tamamlanmasıyla planlar çıkarılarak restorasyona başlanacak.