Yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversitelerin katıldığı uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul'un açılışı yapıldı.

Fuara 100’ün üzerinde galeri, müze, kurum katılıyor.

ArtContact İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, "Hem 10 bin metrekarelik kapalı hem 5 bin metrekarelik açık alanda fuarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sanat Danışmanı Beste Gürsu da, "Uluslararası sanat platformu olarak katılıyoruz. 11 ülkeden 53 sanatçımız var bu fuarda sanatın tüm disiplinlerinden. İstanbul için sanat için yeni bir kan" açıklamasında bulundu.

Sanatçılar İstanbul'da buluştu

Fuarda farklı teknikler, materyaller ve sanat disiplinleri bir arada bulunuyor.

Fuara katılan Heykeltraş Doğan Karakılıç şöyle konuştu:

"Sanallığı gerçekliğe taşımaya çalışıyorum. Daha sanal ütopik bir dünyadan karakterleri, imgeleri bizim dünyamıza getirmeye çalışıyorum."

ArtContact; Brezilya, Kore, Rusya ve İsviçre gibi ülkelerden de sanatçıları ağırlıyor.

Bu sanatçılardan biri olan Aygül Okutan şöyle diyor: "Tataristanlıyım, Rusya içerisinde biliyorsunuz bir Türk Cumhuriyeti. Oradan klasik eğitimi aldım ve ebru çok sevdim, ebru ile benim klasik işi birleştiriyorum."

Ziyaretçileri söyleşi, panel ve konser gibi sürprizler de bekliyor.

ArtContact, 4 Haziran'a kadar 10 ila 20 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sağlık çalışanları ve eşleri de etkinlikte ücretsiz ağırlanacak.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Mustafa Oğuz