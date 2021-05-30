Avrupa'da yeni yayımlanan bir araştırma, oldukça sarsıcı iddiaları gündeme getirdi.

Araştırmada, Danimarka gizli servisinin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) Avrupalı liderler ve siyasiler hakkında casusluk yapmasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Dinlenen isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile o dönem Dışişleri Bakanlığı yapan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de var.

İddiaya göre Danimarka istihbaratı ayrıca ABD ajansının Danimarka dışişleri ve maliye bakanlıklarının yanı sıra Danimarkalı bir silah üreticisi hakkında casusluk yapmasına da yardımcı oldu.

ABD'nin müttefikleri üzerinde casusluk yaptığı ifşası ilk olarak 2013'te başladı. Ancak gazeteciler Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı tarafından (NSA) verilen desteğin ayrıntılarına ilişkin raporlara ancak şimdi erişebildi.

Danimarka ile ABD arasında 1990’lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, topraklarından ve kara sularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor.

Casusluk krizinin temelinde erişimin kolay olmasının etkili olduğu belirtiliyor.