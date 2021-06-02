Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Ermeni askerlerinin, 1 Haziran günü Kelbecer'e bağlı Armutlu köyü yakınlarında bulunan sınır hattını 400 metre ihlal ettiğini duyurdu.



Sınırı ihlal eden 40 ermeni asker, herhangi bir çatışma yaşanmadan Azerbaycan topraklarından çıkarıldı. Bakanlık, ihlalin sorumlusu olarak Ermenistan yönetimini gösterdi:

“Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırlarının ihlali ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarına müdahalesi engellenmeye devam edilecektir. Ermenistan sorumlu davranmalı, komşu devletlerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve bölgedeki durumu kötüleştirebilecek provokasyonlardan kaçınmalıdır.”

Ermenistan'dan konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.

Azerbaycan’ın Karabağ harekatı

Ermenistan’ın geçen yılki saldırısı sonucu Tovuz civarında cereyan eden çatışmalar kısa süre sonra, 27 Eylül’de yerini savaşa bırakmış ve Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan’ın başlattığı operasyon 44 gün sürmüş ve Ermenistan büyük bir hezimet yaşamıştı.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Ateşkes anlaşması 10 Kasım'da imzalanmıştı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki topraklarını neredeyse 30 yıl aradan sonra işgalden kurtarmış ve 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.