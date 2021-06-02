Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
İsrail Meclisi, bugün ülkenin 11'inci Cumhurbaşkanını seçmek üzere toplandı.
Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Böylelikle Reuven Rivlin dönemi kapanmış oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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