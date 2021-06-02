Suriyeli Nahla Osman, Suriye'deki iç savaşın ortasında büyüyen çocuklardan biriydi. İdlib kentinde bir kampta yaşıyordu.

6 yaşındaki Nahla, babası tarafından kampta dolaşmaması için zincirleniyordu. Hatta bazen babası onu kafese dahi koyuyordu.

Kendisine verilen yemeği hızla yerken hayatını kaybetti

4 Mayıs günü kampta yaşayanlar onu yarı baygın halde buldu. Killi köyü hastanesine kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

Ölüm sebebi ise daha da acıydı. Küçük kız çok aç olduğu için kendisine verilen yemeği hızla yerken boğularak ölmüştü.

Baba serbest bırakıldı

Küçük kızın zincirlenmiş fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından babası gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı.

Suriye'de milyonlarca çocuk savaşın ortasında doğdu. Çocukluğunu yaşayamadan hayata veda eden küçük Nahla'dan geriye ise bu fotoğraf kaldı.

