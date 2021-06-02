Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Kanchana Wijesekera'nın açıklamasına göre, "MV X-Press Pearl" konteyner gemisini kurtarma çalışmalarına katılan şirket, geminin mevcut pozisyonunda batmakta olduğunu bildirdi.

Başkent Kolombo’nun 18 kilometre açığında demirleyen Singapur bandıralı gemide 20 Mayıs’ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta ise patlama meydana gelmişti.

Uzmanlar, tonlarca plastik maddenin Sri Lanka kıyılarına vurmasıyla son on yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşanabileceği uyarısını yapmıştı.

[Yanan konteyner gemisinden atık maddeler Sri Lanka kıyılarına vurdu | Fotoğraf: Reuters]

Mürettebat tahliye edilmişti

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka donanması, Kolombo limanı açıklarındaki geminin daha derin sulara çekilmesi için çalışma başlatıldığını ancak dalgalı denizin ve muson yağmurlarının operasyonu etkilediğini belirtmişti.