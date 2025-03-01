Avrupalı liderler, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenskiy tartışmasına katıldı

Zelenskiy ile Trump'ın Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından Avrupalı liderler açıklamalar yaptı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda Zelenkiy'yi etiketleyerek dayanışma mesajı verdi.

Tusk, "Sevgili Zelenskiy, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz." mesajını paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X paylaşımında, "Ukrayna, İspanya seninle." ifadesini kulandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medya paylaşımında, "Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin." ifadesiyle Zelenskiy'e desteğini gösterdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için verdikleri haklı mücadelede Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro X hesabından desteğini, "Ukrayna her zaman Portekiz'e güvenebilir." sözleriyle gösterirken, Letonya Başbakanı Evika Silina da yaptığı sosyal medya paylaşımında ülkesinin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

AB'nin desteği

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Saldırgana karşı mücadeleye devam edebilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesaplarından ortak mesaj paylaştı.

Von der Leyen ve Costa, mesajlarında "Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü, cesur ve korkusuz olun. Başkan Zelenskiy asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna Almanya'ya güvenebilir"

Scholz açıklamada, "Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez. Bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz. Ukrayna Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da seçimi kazanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Zelenskiy'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Sevgili Volodimir iyi ve zor zamanlarda Ukrayna'nın yanındayız. Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ukrayna yalnız değildir. Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı durmaktadır. Ukrayna Almanya'nın, Avrupa'nın ve ötesinin sarsılmaz desteğine güvenebilir. Onların demokrasiyi savunmaları, barış ve güvenlik arayışları bizim de desteğimizdir."

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Kazanan tek başına (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'dir. Avrupa'nın birliği ve gücü her geçen gün daha önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump ve Vance'in davranışından utanç duyuyorum"

Bir önceki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında Zelenskiy'ye desteğini belirtti.

Borrell, "Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Bu davranışlarından utanç duyuyorum. ABD daha iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris de Ukrayna ve İrlanda bayrakları bulunan X paylaşımında, şunları dile getirdi:

"Rusya'nın yasa dışı işgali sonucu ortaya çıkan bu savaşın sorumlusu Ukrayna değildir. Ukrayna'nın yanındayız."

Belçika Başbakanı Bart De Wever de, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve halkının, sebepsiz Rus saldırganlığına karşı kendisini savunmak için verdikleri tarihi mücadelenin arkasındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna bize güvenebilir. Üç yıldır özgürlüğü için bu kadar çok mücadele eden bir ülkenin her zaman yanınızda olacağız. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edildi. Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için Belçika ve AB'nin tarihin doğru tarafında yer alacak"

Hollanda Başbakanı Dick Schoof X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini kaydederek, "Kalıcı bir barış ve Rusya tarafından başlatılan saldırganlığın sona ermesini istiyoruz. Ukrayna için, tüm halkı için ve Avrupa için." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp X paylaşımında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştüğünü vurgulayarak, görüşmede Ukrayna'ya tam desteklerini yinelediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir saldırgan var: Putin'in Rusya'sı. Bir saldırıya uğrayan var: Ukrayna halkı. Bunun karşısında ve ortak güvenliğimiz için bir zaruret var: şimdi Avrupa. Söz devri kapandı, icraata geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından, "İsveç Ukrayna'nın yanında. Sadece özgürlüğünüz için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın özgürlüğü için de savaşıyorsunuz. Büyük Ukrayna." ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.