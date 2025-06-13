Avrupa'dan İsrail'e bir başka silah desteği: Saldırı köpekleri

Guardian ve Arap Araştırmacı Gazetecilik Ağı (ARIJ) tarafından yürütülen ortak soruşturmaya göre, İsrail ordusunun özel Oketz köpek birimi için her yıl satın aldığı yaklaşık 70 askeri köpeğin yüzde 99’u Avrupa’daki özel şirketlerden temin ediliyor.

Üç yaşındaki çocuk köpeğin saldırısına uğradı

2023 yılında Batı Şeria’daki Balata Mülteci Kampı’nda yaşanan bir olayda, üç yaşındaki İbrahim Haşhaş, İsrail askerleri tarafından aile evine gönderilen büyük bir köpeğin saldırısına uğradı.

Annesi Amani Haşhaş, dört çocuğuyla birlikte bir odada saklanırken, İsrail askerlerine içeride olduklarını ve tehdit oluşturmadıklarını haber verdi.

Ancak kısa süre sonra kapı açıldı ve ağızlıksız bir köpek odaya dalarak İbrahim’e saldırdı. Köpek, küçük çocuğu yere yatırarak ağır şekilde yaraladı.

İbrahim, çok sayıda yara aldı, 42 dikiş atıldı ve enfeksiyon riski nedeniyle 21 iğne yapılmak zorunda kalındı. Bir yıl geçmesine rağmen İbrahim’in yaraları hâlâ iyileşmedi ve çocuk kabuslar görmeye devam ediyor.

Ciddi yaralanmalar ve ölümler artıyor

İnsan hakları örgütlerine göre, özellikle Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail’in sivillere yönelik saldırılarında askeri köpek kullanımında ciddi artış yaşandı.

Euro Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ekim 2023’ten bu yana soykırımcı İsrail ordusunun sivillere karşı köpek kullandığı 146 vaka tespit ettiğini açıkladı.

Bunlardan biri, Temmuz 2024’te Gazze’nin Şucaiyye mahallesinde yaşandı. Muhammed Bhar adlı Down sendromlu ve otizmli genç, evinde bir İsrail askeri köpeğinin saldırısına uğradı ve ailesi evden çıkarıldıktan sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir başka vakada, 68 yaşındaki Dawlat El Tanani’ye Cebaliye Mülteci Kampı’ndaki evinde saldıran askeri köpek ağır yaralanmalara yol açtı.

Batı Şeria’daki El-Hak insan hakları kuruluşu da Ekim 2023’ten bu yana çocuklar dahil 18 sivilin İsrail askeri köpeklerinin saldırısına uğradığını belgeledi.

Birleşmiş Milletler ise askeri köpeklerin Filistinli mahkumlara karşı kullanılması uygulamasının uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Avrupa’dan İsrail’e yoğun köpek ihracatı

Soruşturma, savaşın başlamasından bu yana Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden İsrail’e yoğun askeri ve polis köpeği ihracatı yapıldığını ortaya koydu.

Hollanda’da Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenlik Kurumu (NVWA), Ekim 2023 ile Şubat 2025 arasında İsrail’e 110 köpek ihracat sertifikası verdi. Bunların 100’ü, Four Winds K9 adlı Hollandalı bir askeri köpek eğitim merkezine ait.

Almanya’daki Diensthunde.eu şirketi de 2020-2024 arasında Belçika Malinois ve Alman Çoban Köpeği cinsi köpekleri İsrail’e ihraç ettiğini doğruladı. Şirket, bu köpeklerin yalnızca patlayıcı ve uyuşturucu tespitinde kullanılmak üzere gönderildiğini savundu.

Birleşik Krallık ise 2022-2024 yılları arasında 294 köpeğin İsrail’e "evcil hayvan" olarak ihraç edildiğini doğruladı. Ancak İngiliz yetkililer, bu köpeklerin cinsi veya askeri amaçlı kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi tutmadıklarını bildirdi.

“Avrupa şirketleri insan hakları ihlallerine ortak oluyor”

Birleşmiş Milletler eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, bu ihracatların Avrupa şirketlerini İsrail’in insan hakları ihlallerine ortak hâle getirdiğini söyledi:

"Genel uluslararası hukuk açısından bakıldığında, bu köpekleri ihraç eden şirketlerin suça ortak olduğu konusunda hiçbir şüphem yok, çünkü bu köpeklerin nasıl kullanılacağını çok iyi biliyorlar."

Amnesty International ise, saldırı köpeklerinin kullanımının uluslararası silah ticareti anlaşmaları kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Kuruluşun uzmanı Patrick Wilcken, bu tür ihracatların insan hakları ihlallerine katkı sağlama riski taşıdığına dikkat çekti.

Hayvan davranışları uzmanı Dr. Jonathan Balcombe ise şu değerlendirmede bulundu:

"Köpekleri savaşlarda saldırı aracı hâline getirmek ahlaki bir ihlaldir. Köpekler kendi seçimleriyle savaşmaz; anlamadıkları çatışmalarda mağdur edilirler."