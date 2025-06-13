Google, Spotify ve diğer büyük platformlarda geniş çaplı erişim sorunu

Sorunun, internetin büyük bölümüne altyapı hizmeti sağlayan Google Cloud platformundaki teknik aksaklıklardan kaynaklandığı bildirildi.

Takip platformu Down Detector’a göre Google Arama, Gmail, Haritalar, Meet, Nest gibi çok sayıda Google ürünü erişilemez hâle geldi. Ancak sorun yalnızca Google hizmetleriyle sınırlı kalmadı; Snapchat, Discord, Spotify, Pokemon dijital kart oyunu ve yapay zeka aracı Character.ai gibi Google altyapısını kullanan üçüncü taraf platformlar da etkilendi.

Çok sayıda internet servisi durma noktasına geldi

Kesintiden Etsy, Shopify, UPS, Roblox gibi popüler platformlar da etkilendi. Ayrıca, dünya genelindeki birçok internet sitesine altyapı sağlayan Cloudflare gibi ağ hizmetleri de sorun yaşadı. Ancak Cloudflare, kendi sistemlerinde bir kesinti olmadığını belirtti.

Down Detector verilerine göre, sorun dünya genelinde geniş çapta kullanıcıları etkiledi. Google’ın durumu izleyen sayfasında da şirketin tüm bölgelerinde hizmet kesintileri yaşandığı doğrulandı.

Kesintiler, ABD'nin doğu yakasında saat 14.00 civarında başladı. Google kısa süre içinde sorunun farkında olduğunu açıklasa da sistemlerin tam olarak toparlanması saatler aldı.

Google Cloud’un resmi durum sayfasında dünya genelinde çok sayıda hizmette problem yaşandığı belirtildi. Üçüncü taraf şirketlerin kendi servislerini sunmak için kullandığı birçok teknoloji de bu süreçte devre dışı kaldı.

Google özür diledi

Şirket, “yaşanan kesintiden etkilenen herkesten özür dileriz” açıklamasını yaptı. Ancak sorunun tam olarak neden kaynaklandığına ilişkin ayrıntı verilmedi; yalnızca “temel nedenin tespit edildiği” ve “gerekli düzeltmelerin uygulandığı” belirtildi.

ABD doğu saatiyle yaklaşık 16.00’da Google, sorunu bulup bir çözüm uyguladığını açıkladı. Ancak şirket, hâlâ bazı aksaklıkların sürebileceğini ve sistemlerin tamamen ne zaman normale döneceğinin belirsiz olduğunu bildirdi.

Kullanıcılardan tepkiler

Sosyal medyada ise kesintiye yönelik tepkiler kısa sürede gündem oldu. Bir kullanıcı X (eski adıyla Twitter) platformunda, “Spor salonundayken Spotify neden çöktü, şimdi ne yapacağım?” diyerek tepkisini dile getirdi.