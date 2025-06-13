Uçak kazasından mucizevi bir şekilde sağ kurtulan adam hangi koltukta oturuyordu?

Ramesh’in kardeşi Nayan Kumar Ramesh, BBC’ye yaptığı açıklamada “Kardeşim nasıl hayatta kaldığını kendisi de bilmiyor.” dedi.

Air India ise uçaktaki diğer yolcuların ve mürettebatın, aralarında 169 Hindistan ve 52 Birleşik Krallık vatandaşı da olmak üzere, tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu.

[Seatguru]

Kardeşinden endişeli bekleyiş

Kaza sonrası BBC’ye konuşan Nayan Kumar, “Onu iyi görmek güzel ama şu an diğer kardeşim Ajay’den haber alamıyoruz. Vishwashkumar da telefonda sürekli ‘Ajay’i bulun, Ajay’i bulun’ diyordu. Şu an onun tek derdi bu.” ifadelerini kullandı.

Aile yakını Jay ise PA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yüzünde yaralar var, kan içindeydi ama genel olarak iyi görünüyor. Büyük bir şok geçirdi.” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ramesh’in ambulansa doğru yürüdüğü görülürken, arka planda yoğun duman yükseldiği anlaşılıyor.

Hastanede Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ile görüşen Ramesh’in tedavi süreci devam ediyor. Kendisine müdahale eden Dr. Dhaval Gameti, Ramesh’in vücudunda çok sayıda yara olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Hint medyasında yer alan bilgilere göre, Ramesh’in biniş kartı üzerinde adı ve koltuk numarası da doğrulandı.

Hindistan doğumlu olan ve 2003 yılından bu yana İngiltere’de yaşayan Ramesh’in eşi ve dört yaşında bir oğlu bulunuyor.