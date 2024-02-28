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Dünya
AA 28.02.2024 20:54

Avrupa Parlamentosu'ndan Amazon temsilcilerine yasak

Avrupa Parlamentosu (AP), e-ticaret şirketi Amazon temsilcilerinin binalarına girişini yasakladı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Amazon temsilcilerine yasak
[Fotograf: Reuters]

AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Dragoș Pislaru, AP İdari Amirleri'nin 14 Amazon temsilcisine verilen parlamento giriş kartını iptal ettiğini, bu kişilerin AP yerleşkesine erişemeyeceklerini açıkladı.

Avrupa'da adil çalışma koşullarının sağlanmasının görevleri arasında yer aldığına dikkati çeken Pislaru, Amazon çalışanlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çalışma koşullarına ilişkin endişeler dile getirildiğinde bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını ifade etti.

Pislaru, görevleri gereği konuyu AP komitesi gündemine aldıklarını anımsatarak, Amazon temsilcilerini 2021'den beri işbirliği yapmaya davet ettiklerini ve komite oturumlarına katılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Amazon'un talep edilen tarihlerdeki oturumlara gelmediğine işaret eden Pislaru, bunun AP'ye ve AB vatandaşlarına saygısızlık olduğunu ve kararın bu nedenle alındığını bildirdi.

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