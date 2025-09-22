Avrupa havalimanlarında siber saldırı sonrası normale dönüş çabaları sürüyor

Geçen hafta Collins Aerospace’in biletleme ve biniş sistemlerine düzenlenen saldırı, Londra Heathrow, Berlin ve Brüksel Havalimanı’nda büyük aksaklıklara yol açtı.

Özellikle cuma günü yaşanan kesinti, yolcuların check-in işlemlerini durma noktasına getirdi.

Uçuş iptalleri ve gecikmeler

Belçika, devam eden sorunlar nedeniyle bugün yapılması planlanan uçuşların yarısının iptal edilmesini talep etti.

Berlin ve Heathrow’da dün itibarıyla sorunların büyük ölçüde azaldığı bildirildi. Ancak gecikmeler ve iptallerin hâlâ devam ettiği açıklandı.

Yazılım güncellemesi bekleniyor

Collins Aerospace, tam işlevselliği sağlamak için gerekli yazılım güncellemelerinin tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini duyurdu. Brüksel Havalimanı Sözcüsü ise güvenli ve güncel yazılım sürümünün henüz teslim edilmediğini, bu nedenle iptallerin bugün de süreceğini belirtti.

Önceki günlere göre iyileşme

Yetkililer, aksaklıkların kısmen azaldığını ancak yolcuların özellikle Brüksel’den yapacakları seyahatlerde ek iptaller ve uzun bekleme süreleriyle karşılaşabileceğini vurguladı.