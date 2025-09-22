1953 yılında gönderilen bir kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı

Kartpostal, 17 Haziran 1953’te akşam 20.00’de New York’taki Birleşmiş Milletler binasından damgalanmıştı.

O dönemde 16 yaşındaki Alan Ball, Ottawa’dan New York’a trenle gitmiş, oradan da Porto Riko’ya uçağa binecekti. Yola çıkmadan önce ailesine haber vermek için BM’nin yeni inşa edilen binasından bir kartpostal yollamış, “New York’a kadar geldim” mesajı bırakmıştı. Ancak kart, ailesine hiç ulaşmadı ve on yıllar boyunca kayıplara karıştı.

Gizemin çözülmesi

Kartpostal geçen ay Illinois eyaletinin Ottawa kentindeki postaneye ulaştı. Posta görevlileri, alıcı adresinde artık Ball ailesinin yaşamadığını görünce araştırma başlattı.

Yerel gazeteciler, soyağacı gönüllüleri ve kütüphane arşivleri sayesinde kartı gönderenin bugün 88 yaşında Sandpoint, Idaho’da yaşayan Dr. Alan Ball olduğu ortaya çıktı.

“Özür dileriz, biraz gecikti”

Ball, kartpostalın bulunduğunu öğrenince önce şaşkınlıkla gülmeye başladığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Sandpoint’teki bir posta görevlisi, kartı kendisine “Üzgünüz, biraz gecikti” diyerek teslim etti.

Ball, genç yaşta çıktığı Porto Riko yolculuğunu hâlâ “hayatını değiştiren bir deneyim” olarak hatırladığını dile getirdi.

72 yıl gecikmeyle de olsa, o gün ailesine ulaşması gereken mesaj nihayet sahibine geri dönmüş oldu.