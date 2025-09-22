OpenAI, ChatGPT destekli cihazlar geliştirmeye hazırlanıyor

The Information’ın haberine göre OpenAI, Apple ile ilişkili tedarik zincirlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu gelişmeler, şirketin yapay zekâ odaklı donanım projeleri yürüttüğüne işaret ediyor. OpenAI, haziran ayında Apple’ın efsanevi tasarımcısı Sir Jony Ive tarafından kurulan “io” adlı şirketi satın almıştı.

Satın alım öncesinde de iki tarafın kulaklık ve kamera destekli hibrit donanımlar üzerinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Microsoft ile iş birliği belirsiz

OpenAI’nin en büyük yatırımcısı Microsoft, GPT modelleriyle çalışan Surface Copilot+ bilgisayarlarıyla kendi yapay zekâ destekli donanımını geliştirmişti.

Ancak yeni donanım girişiminde Microsoft’un rolüne dair bir bilgi paylaşılmadı.

Hedef: ekranların ötesine geçmek

Wall Street Journal’ın doğruladığı bilgilere göre şirket, kullanıcıları “ekranların ötesine” taşıyacak ürünler tasarlıyor. Bunlar arasında:

Akıllı ev cihazları (örneğin akıllı hoparlör),

Verimlilik için yapay zekâ destekli dijital ses kayıt cihazı,

Tüketicilere yönelik yapay zekâ destekli giyilebilir bir pin yer alıyor.

Söz konusu pin, geçtiğimiz yıl Humane tarafından piyasaya sürülen yapay zekâ pinine benzetiliyor. Ancak Humane’in ürünü ciddi tartışmalar yaratmıştı.

İlk ürün 2026–2027’de

OpenAI’nin ChatGPT destekli ilk donanım ürünlerini 2026’nın sonu veya 2027’nin başında piyasaya sürmesi hedefleniyor.

Şirketten resmi açıklama yapılmasa da sektör, bu adımın OpenAI’nin yalnızca yazılım geliştiricisi kimliğinden çıkarak teknoloji dünyasında daha geniş bir oyuncuya dönüşeceğini düşünüyor.