Avrupa genelinde güvercinleri spor amaçlı vurmaya onay

Yeni düzenlemeyle İspanya, Fransa ve İtalya’da toplam 132 bin üveyik kuşunun avlanmasına izin verilecek.

Üveyikler, her yıl Sahra Altı Afrika’dan Avrupa kıtası boyunca göç ederek İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde üremeye gidiyor. Ancak özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde, göç sırasında spor amaçlı avlanıyorlar.

Av yasağı üveyik nüfusunu artırmıştı

2021’de getirilen geçici av yasağı sayesinde Batı Avrupa’daki üveyik nüfusunda yüzde 25’lik bir artış sağlandı. İngiltere’de sayıları 2.000’e ulaşan kuşların, Fransa, İspanya ve Portekiz’deki popülasyonlarının da büyüdüğü tespit edildi.

BirdLife International isimli doğa koruma kuruluşu, av yasağının türlerin korunması için etkili bir yöntem olduğunu belirterek, yasağın kaldırılmasının üveyiklerin geleceği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Kuruluşun kıdemli doğa koruma politikası yetkilisi Barbara Herrero, “Üveyikler, bırakıldıkları zaman kendilerini toparlamaya başladı. Ancak hükümetler, üzerlerine düşeni yapmadı. Av yasaklarını uygulamak ve yaşam alanlarını korumak yerine, hızla yasağı kaldırıyorlar. Bu kısa vadeli ve tehlikeli bir karar,” dedi.

Avcılar geleneksel ve ekonomik nedenlerle av yasağının kaldırılmasını savunuyor

Avrupa’daki avcılar ise av yasağının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. İtalya Avcılık Federasyonu Başkanı Massimo Buconi, üveyik avının Veneto’daki av sezonunu açan geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Bu, futbol sezonunun ilk günü gibi kutlanan önemli bir gün” dedi. Ayrıca, avlanan üveyiklerin mutfakta değerlendirildiğini ifade etti.

İspanya Kraliyet Avcılık Federasyonu’ndan Alejandro Martínez, üveyiklerin “sürdürülebilir avlanabilen” bir tür olduğunu savunarak, avcılığın sosyal, ekonomik ve kültürel bir yönü bulunduğunu dile getirdi. Martínez, “İspanya’da avcılık 6,5 milyar euro ekonomik gelir sağlıyor ve 200 bin kişiye istihdam yaratıyor. Bu faaliyet, kırsal bölgelerin gelişimi için kritik öneme sahip” dedi.

AB Komisyonu: "Avcılığın sürdürülebilir şekilde yapılması için koşullar sağlandı"

AB Komisyonu’nun aldığı karara göre, av yasağının kaldırılması için belirlenen koşulların sağlandığı belirtildi. Yetkililer, yasağın kaldırılması için en az iki yıl süren nüfus artışı, hayatta kalma oranlarında yükselme ve güvenilir düzenleyici mekanizmaların bulunmasını şart koşmuştu. Bu şartların karşılandığı ifade edilerek, Batı Avrupa göç rotasında üveyiklerin yüzde 1,5’inin avlanmasına izin verildi.

Komisyon toplantısının tutanaklarında, "Estonya ve BirdLife dışındaki tüm üyeler, Batı göç yolunda yüzde 1,5’lik av kotasının getirilmesi konusunda mutabık kaldı. Önümüzdeki yıllarda avlanmanın kuş popülasyonuna etkisi yakından izlenecek" ifadelerine yer verildi.