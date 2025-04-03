Trump, tamamen insansız olan topraklara da gümrük vergisi getirdi

Buzullarla kaplı volkanik adalar, yalnızca penguenlere ev sahipliği yapıyor ve en son ziyaretin yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Ancak bu durum, Beyaz Saray’ın açıkladığı ve yeni ticaret tarifelerinin uygulanacağı “ülkeler” listesinde yer almalarını engellemedi.

"Yeryüzünde hiçbir yer güvende değil"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeryüzünde hiçbir yer güvende değil” ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın farklı bölgeleriyle birlikte bazı dış toprakları da Trump yönetiminin vergi listesinde yer aldı. Bu bölgeler arasında Cocos (Keeling) Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası bulunuyor.

Norfolk Adası, yalnızca 2.188 kişilik bir nüfusa sahip ve Sydney’in 1.600 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Ancak bu küçük ada, ABD’nin geri kalan Avustralya’ya uyguladığı yüzde 10’luk tarifeye kıyasla yüzde 29’luk ek vergiye tabi tutuldu.

Norfolk Adası’nın başlıca ihracat kalemi, 2023 yılında ABD’ye satılan 413 bin dolarlık deri ayakkabı oldu.

Başbakan Albanese, “Norfolk Adası’na %29 gümrük vergisi getirilmiş. Saygıyla söylüyorum ama Norfolk Adası’nın, ABD gibi devasa bir ekonomiyle ticari rakip olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, Trump’ın kararlarının ne kadar rastgele olabileceğini gösteriyor” dedi.

Issız adalardan ABD'ye "makine ve elektrik" ihracatı

Heard Adası ve McDonald Adaları’nın ticaret verileri daha da kafa karıştırıcı. Bölgede bir balıkçılık faaliyeti bulunsa da hiçbir bina veya insan yerleşimi bulunmuyor.

Buna rağmen Dünya Bankası verilerine göre ABD, 2022 yılında bu adalardan 1,4 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Kaydedilen en büyük ithalat kalemi ise "makine ve elektrik" ürünleri olarak listelendi. Ancak bu ürünlerin ne olduğu net olarak açıklanmadı.

Önceki beş yılda Heard Adası ve McDonald Adaları'ndan ABD'ye yapılan ithalat yıllık 15 bin ila 325 bin dolar arasında değişirken, 2022’de yaşanan büyük artış dikkat çekti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile Avustralya Antarktika Bölümü’ne yorum için ulaşıldı.