Sakız çiğnemeyi seviyor musunuz? 250 bin mikroplastik çiğniyor olabilirsiniz

Kuzey İrlanda’daki Queen’s Üniversitesi tarafından yürütülen ve Journal of Hazardous Materials dergisinde yayımlanan çalışma, sakız çiğnemenin vücuda potansiyel olarak zararlı maddelerin girmesine yol açabileceğini gösterdi.

Mikroplastikler, daha büyük plastik ürünlerin parçalanmasıyla oluşan küçük plastik parçacıklarıdır.

Sentetik kumaşlardan gelen mikro fiberler gibi kaynaklardan yayılırlar.

Araştırmada, mikroplastiklerin zamanla daha da küçük parçalara ayrılarak nanoplastiklere dönüştüğü ve bunların da tükürükte tespit edildiği belirtildi.

Sakız, plastik maruziyetinin göz ardı edilen bir kaynağı olabilir

Araştırmanın yazarlarından ve Queen’s Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü’nden Dr. Cuong Cao, mikro ve nano plastik kirliliğinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Çalışmamız, bu plastikleri tespit etmek için etkili ve erişilebilir bir yöntem sunarken, sakız gibi göz ardı edilen maruziyet kaynaklarını da ortaya koyuyor” dedi.

Dr. Cao, bulguların mikro ve nano plastik tespitinde önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, sakız çiğnemenin plastik maruziyetine yol açabilecek bilinmeyen bir etken olduğuna vurgu yaptı.

Güvenli bir çiğneme süresi olmayabilir

Araştırmada, mikroplastiklerin tükürüğe ne kadar geçtiğini ölçmek için “otomatik Raman spektroskopisi” adı verilen bir teknik kullanıldı.

Araştırmacılar, mikro ve nano plastiklerin vücuda farklı yollarla girebildiğini ve sindirim sistemi, akciğerler ve üreme sistemine zarar verebileceğini belirtti.

Çalışmaya katılan Queen’s Üniversitesi doktora araştırmacısı Udit Pant, analiz edilen tükürük örneklerinin üç farklı zaman diliminde toplandığını ifade etti:

0-20 dakika

20-40 dakika

40-60 dakika

Pant, “Şaşırtıcı şekilde, tüm örneklerde mikro ve nano plastiklere rastlandı. Bu da sakız çiğneme süresinin güvenli olup olmadığına dair bir sınır olmayabileceğini gösteriyor” dedi.

Bilim insanları, bu tür parçacıkların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini vurgularken, çalışmada kullanılan yöntemin plastik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilecek daha uygun maliyetli bir araç sunabileceğini ifade etti.